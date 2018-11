Internationale Kultstreifen mal anders

Nach einem erfolgreichen Auftakt in Hamburg, rollt Jameson Irish Whiskey seine Film Club Events in weiteren deutschen Großstädten aus. Im Rahmen der national ausgelegten Kampagne präsentiert Jameson Kultfilme, inklusive Live-Bühnen-Inszenierungen ausgewählter Filmszenen.

Der besondere Clou des Jameson Film Clubs: Während Filme normalerweise in gewohnter Kinoatmosphäre über die Leinwand flimmern, ist die Location bei diesen Events Teil der Filmkulisse. Die Gäste erleben eine Kombination aus Kino und Theater – denn die besten und actionreichsten Filmszenen der beliebten Kultstreifen werden auf einer Bühne vor der Kinoleinwand live von Schauspielern nachgestellt. Vor Ort gibt es zudem verschiedene Aktivitäten zu entdecken, die thematisch an den gezeigten Kultklassiker anknüpfen. Darüber hinaus wird jedes Event mit DJs (oder Live Musik) begleitet. Gourmet Junkfood und kühle Drinks an der Bar, wie „Jameson & Ginger Ale“, runden die Brand Experience perfekt ab.

Martin zum Felde, Team Leader Brand Experience bei Pernod Ricard Deutschland, erklärt das Besondere des Jameson Film Club Konzepts wie folgt: „Viele Menschen haben große Freude daran, Dinge selbst zu entdecken. Die Jameson Film Club Events sind so ausgelegt, dass die Gäste nicht einfach nur einen Film anschauen, sondern ihn auf eine persönliche und einzigartige Art und Weise entdecken und erleben können.“

Ende Mai 2018 präsentierte die Whisky-Marke Jameson im Oberhafenquartier in Hamburg den ersten “Jameson Film Club”. Nach dem großen Erfolg des Kino-Events in der Hansestadt, wird das Konzept nun als Eventreihe ausgerollt und in mehreren Großstädten in Deutschland veranstaltet.

Das erste Event aus der Reihe fand am 18. Oktober 2018in der Wassermannhalle in Köln statt. Gezeigt wurde die Gangsterkomödie von Guy Ritchie “Snatch – Schweine und Diamanten” aus dem Jahr 2000. Als nächstes geht es am 15. November nach Hamburg, mit dem Kultstreifen “Fight Club” von 1999 im Gepäck. Weitere Stationen der Film Club Tour werden in Kürze bekannt gegeben.

Informationen zum nächsten Jameson Film Club auf einen Blick: