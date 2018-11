Heufer-Umlauf und Winterscheidt am Montagabend auf ProSieben

Rückkehr am Montagabend: Klaas Heufer-Umlauf begrüßt am Montag, 12. November, um 23:10 Uhr seinen Moderationspartner Joko Winterscheidt bei „Late Night Berlin“. Im Gepäck hat Joko zahlreiche Spiele aus seiner neuen ProSieben-Show „Win your Song“ (ab Donnerstag, 15. November, 23:10 Uhr) und lässt Klaas gegen „Late Night Berlin“-Sidekick Jakob Lundt antreten. Wer beweist das bessere musikalische Gespür? Auf der Late-Night-Bühne performt die Deutsch-Pop-Band OK Kid.

